Lega, Federico Bussolin sarà al gazebo a Gambassi Terme

"Domani sabato 3 settembre, Federico Bussolin con altri candidati sarà impegnato in un tour elettorale nella Valdelsa fiorentina e nella prima parte della mattinata, si fermerà allo Sportello del Cittadino di Gambassi Terme, iniziativa intrapresa dal nostro Movimento per offrire un servizio alla Cittadinanza che allo stesso tempo è collegato alla campagna elettorale di cui uno dei punti forti è quello di stoppare la legge Fornero ovvero di ottenere il diritto alla pensione con 41 anni di contributi anche per aprire nuovi spazi ai giovani. Si parlerà anche dei problemi dei cosiddetti piccoli Comuni di cui la nostra cittadina termale è un testimonial molto importante, posizionata com'è sulla grande strada storica che è la via Francigena". Così si esprime Marco Manuelli referente per la Lega nel Comune di Gambassi Terme che si avvale della collaborazione oltreché dei Consiglieri comunali anche di un valido esponente che proviene dal mondo dell'informazione scientifica, qual è Luigi Palchetti che con Manuelli e altri Consiglieri , sarà presente al gazebo di domani 3 settembre, denominato appunto "Lo Sportello del Cittadino" ed ubicato in piazza Roma nel capoluogo con orario 9 - 13.