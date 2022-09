Rificolona e spettacoli a Carmignano

Il cartellone culturale “Carmignano Estate 2022” termina con il sorriso con uno spettacolo in vernacolo fiorentino dedicato al mondo dei social della Compagnia Acquainbocca di Firenze, promosso dall’Assessorato alla Cultura e messo in scena a cura della Associazione teatrale Il Chiodo Fisso.

Si tratta di Mannaggia affeisbucc! della Compagnia AcquainBocca di Firenze, un testo di Lucia Macchiarini con la regia di Gianluca Truppa, che andrà in scena mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21:15 in piazza Cesare Battisti a Comeana. In caso di pioggia, lo spettacolo sarà spostato nel teatro del circolo parrocchiale.

Ma gli appuntamenti non si esauriscono qui. Perché il 7 settembre è il Giorno della Rificolona e anche Comeana la festeggerà. Dalle ore 16.30 alle ore 19, i bambini sono invitati al laboratorio gratuito nel teatro di via Dante Alighieri 56, per costruire la “lanterna” più bella. E’ importante prenotare dal 1° settembre al numero 3492661239 (dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14 e dalle 17.30 alle 21. Sabato tutto il giorno). Posti disponibili 30.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa