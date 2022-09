Scuola dell'Infanzia, a Pontedera tutto pronto per il nuovo anno

Riparte lunedì 5 settembre la stagione educativa per i servizi prima infanzia nel Comune di Pontedera, con i bambini che hanno già frequentato nell'anno passato attesi ai nidi La Mongolfiera (in via Caprera a La Rotta) e La Coccinella di via Indipendenza.

Per i primi due giorni orario ridotto, da mercoledì 7 riprende il servizio mensa e il normale orario di apertura. Per quanto riguarda i bambini nuovi iscritti i genitori sono già stati contattati e, nei prossimi giorni, avverranno gli inserimenti.

In entrambe le strutture sono previste due assemblee con personale e genitori, per illustrare tutti i temi legati a questo nuovo anno educativo. Sono in programma, sia a Mongolfiera che a Coccinella, nel pomeriggio del 6 Settembre alle ore 17.

"Una ripartenza nel segno dell'allentamento delle misure anti Covid e che ci riporta in una dimensione antecedente al periodo che abbiamo vissuto - ha detto l'assessore alle politiche scolastiche del Comune di Pontedera Francesco Mori - da sottolineare La Mongolfiera rientra nel progetto Polo 0-6 Enzo Catarsi, che mette insieme le esperienze di scuola dell'infanzia e nido nella zona della Rotta".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa