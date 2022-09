A Rugani Hospital interventi all’avanguardia per la protesi all'anca

Rugani Hospital si conferma tra i centri più all’avanguardia in Italia per gli interventi di protesi all’anca. La clinica senese, già riferimento nazionale per la chirurgia ortopedica, grazie al dottor Dario Gambera, è uno dei pochi centri in Toscana a intervenire sull’anca con accesso chirurgico per via anteriore, senza sacrificare le fasce muscolari e garantendo un recupero immediato ai pazienti.

La tecnica protesica all’anca con accesso anteriore. Da circa otto anni il dottor Gambera utilizza a Rugani Hospital questa tecnica storica, molto complessa, nata agli albori della chirurgia ortopedica e poi abbandonata con la scomparsa della displasia dell’anca. Oggi grazie all’utilizzo di materiali e biotencologie all’avanguardia nella protesica dell’anca, la tecnica di accesso anteriore è stata recuperata in modo innovativo per consentire al chirurgo di non sacrificare la parte muscolare. Questo approccio chirurgico usato dal Dottor Gambera a Rugani Hospital consente di intervenire precocemente e di utilizzare impianti protesici che garantiscono un maggior risparmio osseo.

I vantaggi dell’operazione per via anteriore. “Questo tipo di operazione – spiega il dottor Dario Gambera – può essere effettuato sui pazienti di ogni fascia d’età con anestesia loco regionale, spinale e su entrambe le anche. Rispetto alle tradizionali protesi dell’anca quella con inserimento anteriore garantisce minor sanguinamento, minor dolore post operatorio e maggiore velocità di ripresa post intervento. Da sette anni qui a Rugani Hospital abbiamo operato circa 800 pazienti che dopo un mese dall’intervento sono tornati alla vita normale”.

Come ricevere informazioni. Per informazioni è possibile rivolgersi a Rugani Hospital al numero 0577 – 578311 oppure all’indirizzo email programmazione@ruganihospital.it.

Rugani Hospital. Ospedale polispecialistico con sede a Monteriggioni, in provincia di Siena, accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale. La struttura appartenente al Gruppo GHC, realtà leader della sanità privata italiana accreditata, eroga servizi di ortopedia, urologia, oculistica, chirurgia generale, otorinolaringoiatria, riabilitazione motoria e diagnostica per immagini.

Fonte: Ufficio Stampa