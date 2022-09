Alloggi Erp, aperto il bando per l'assegnazione a Montopoli

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha pubblicato il bando per la formazione della graduatoria inerente l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che si renderanno disponibili nel Comune di Montopoli in V.no e n. 2 alloggi nel Comune di Castelfranco di Sotto.

Requisiti per la presentazione della domanda: cittadini italiani o di paesi UE (se di paesi non UE, possesso di permesso di soggiorno o di lungo periodo oppure di durata almeno biennale con presenza di attività lavorativa); residenza nel Comune di Montopoli in Val d'Arno oppure attività lavorativa stabile nel Comune di Montopoli in Val d'Arno; Attestazione ISEE con valore ISEE non superiore a € 16.500,00; non essere proprietari di immobili entro 50 km dal Comune di Montopoli in Val d'Arno o in ogni caso di valore superiore a € 25.000,00.

Quando è possibile presentare domanda? Dal 5 Settembre al 3 Novembre 2022. Le domande pervenute dopo tale termine saranno automaticamente escluse.

Come si presenta la domanda? La domanda si presenta esclusivamente online accedendo con il proprio SPID attraverso la piattaforma raggiungibile cliccando sul seguente link: Modulo online presentazione domanda.

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile rivolgersi all'ufficio casa chiamando il 0571/449835 (Lun - Ven; 9:00-13:00. Mer - Chiuso) o inviando una mail a ufficio.casa@comune.montopoli.pi.it.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno