Aree edificabili di Santa Maria a Monte: assemblee pubbliche per i chiarimenti

L’Amministrazione Comunale di Santa Maria a Monte ricorda a tutti i cittadini proprietari di aree aventi destinazione edificatoria in base al vigente Regolamento Urbanistico comunale che, per effetto dell’art. 95 della L.R. 65/14 e delle proroghe disposte dalla L.R. 31/20, le previsioni di trasformazione contenute nel Regolamento Urbanistico perdono efficacia il prossimo 31 dicembre.

Si fa presente inoltre che è stata avviata la formazione del nuovo Piano Strutturale in adeguamento al Piano Paesaggistico regionale approvato con DCR 37/2015, che dovrà definire il nuovo limite del territorio urbanizzato in conformità ai criteri del suddetto Piano Paesaggistico, improntati al rigoroso contenimento del consumo di suolo a fini edificatori.

In questa fase l’Amministrazione Comunale non è pertanto in grado di fare valutazioni sull’eventuale futura riconferma delle aree edificabili presenti nell’attuale Regolamento Urbanistico, dipendendo tali valutazioni dal parere di Enti sovraordinati (la Regione Toscana e, per le zone oggetto di vincolo paesaggistico, il Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Si invitano pertanto tutti i cittadini interessati a realizzare gli interventi previsti dal vigente strumento urbanistico a presentare in tempi celeri i necessari progetti per poterne ottenere l’approvazione ed il convenzionamento entro il termine di scadenza del RU, ovvero il 31 dicembre del presente anno.

L’Amministrazione Comunale, per mezzi dei propri uffici, si rende disponibile per fornire i chiarimenti eventualmente necessari. Si fa presente comunque che, visti i tempi e le procedure amministrative necessarie all’approvazione dei Piani Attuativi e/o PUC e delle relative convenzioni, si raccomanda la presentazione dei progetti entro e non oltre il 15 ottobre 2022 quale condizione necessaria per la conclusione in tempo utile dei procedimenti da parte dell’Amministrazione comunale.

A tal proposito l'amministrazione Comunale invita la cittadinanza interessata a partecipare agli incontri che si terranno presso l'Auditorium della Scuola Superiore di 1° grado (media), in via Querce 13, nei seguenti giorni:

Martedì 6 settembre ore 21.00 (per le aree poste in zona collinare)

Giovedì 8 settembre ore 21.00 (per le aree poste in zona pianeggiante)

Si precisa che i due incontri tratteranno gli stessi argomenti per cui se impossibilitati per il giorno di propria appartenenza è possibile partecipare all'altro incontro.

