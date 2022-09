Asl Tc, Galli (Lega): "Contratti in scadenza, la Regione che fa?"

“Nell’arco di poche settimane - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità-scadranno, a detta della Fp Cgil, circa seicento contratti di lavoro che interessano infermieri, Oss ed altre figure professionali, in servizio presso l’Asl Toscana Centro, a Careggi ed al Meyer. Pertanto vista l’atavica ed irrisolta carenza di personale, siamo curiosi di conoscere quale sarà l’atteggiamento della Regione su questa delicata tematica.”

“Ci auguriamo, dunque - precisa l’esponente leghista - che si capisca l’importanza di confermare sul posto di lavoro queste persone, perché, in caso contrario, si rischierebbero ulteriori problemi, come un inevitabile aumento dei carichi di lavoro, spesso già particolarmente gravosi per i dipendenti. Non poter più improvvisamente contare sull’apporto di centinaia di lavoratori, potrebbe, poi, purtroppo, comportare pure problematiche a livello di assistenza sanitaria. Insomma la criticità è palese e stringente, sarebbe, quindi, il caso che ci si attivasse per tempo, alfine di scongiurare ulteriori falle nella disastrata Sanità toscana.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa