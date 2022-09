Auto contro furgone a Poggibonsi, feriti una donna e i figli minorenni

I vigili del fuoco del comando di Siena distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti ore 14:50 sulla strada di Castagnoli nel comune di Poggibonsi, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un'autovettura ed un furgone. All'arrivo di vigili del fuoco gli occupanti delle vettura erano già presi in carico dal personale sanitario, si segnala la presenza di una donna e dei suoi due figli minori, illeso il conducente del furgone. I Vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza dei veicoli incidentati.