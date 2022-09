Avis in festa con 'AperiAvis' e la mitica Rificolona

Avis in festa la prossima settimana, con una serata dedicata alla mitica “rificolona”, aperitivo e musica, e infine la premiazione dei donatori. Si comincia mercoledì 7 settembre, quando nel pomeriggio in Piazza Gramsci (ore 17.30) i volontari dell’associazione accoglieranno i bambini per costruire insieme le “rificolone”, fantasie di carta colorate illuminate all’interno da una candela, che ripropongono un’antica tradizione fiorentina molto diffusa anche a Castelfiorentino.



Una usanza che affonda le sue origini nelle masse contadine che in occasione della festa della Madonna si recavano alla Chiesa della SS. Annunziata a Firenze spostandosi nelle ore notturne, per essere presenti alla Messa del mattino. Per illuminare il loro cammino, le donne utilizzavano delle candele circondate da pezzi carta colorata, leggera, che lasciava passare la luce, affinché queste non si spengessero con il vento. Una volta giunte a Firenze, le donne contadine venivano circondate dai bambini, che si divertivano a canzonarle. Di qui il legame tra la rificolona e i bambini (e la filastrocca irriverente che tutti conosciamo: “Ona ona ona, oh che bella rificolona, la mia l’è coi fiocchi e la tua è coi pidocchi!”) da cui è poi nata la manifestazione.



Alle ore 21.00 è prevista quindi la partenza dalla Chiesa di San Francesco della sfilata con tutti i bambini e le rificolone, accompagnati alla Filarmonica “G. Verdi”. La sfilata percorrerà le vie del centro cittadino con arrivo in Piazza Gramsci.



Giovedì 8 settembre al Caffè del Teatro (Piazza Gramsci, dalle ore 19.00) è previsto un aperitivo offerto da Avis a tutti i donatori, che sarà accompagnato da musica dal vivo (con Daniel Buralli & Joe Firenze acoustic duo). I donatori che intendono partecipare all’AperiAvis sono pregati di prenotare presso la sede AVIS (Piazza Gramsci 20) oppure telefonicamente al n. 371.3644267. Dopo l’AperiAvis seguirà la premiazione dei donatori



“Quest’anno, sia in Toscana che in altre regioni – sottolinea Silvia Zannelli, presidente AVIS sezione di Castelfiorentino – si è verificato un notevole calo di donazioni. Per questo, in occasione della Festa annuale AVIS abbiamo inserito questa novità dell’AperiAvis per coinvolgere più donatori possibili, rinnovando l’appello a donare e a convincere familiari e amici a diventare nuovi donatori. Cogliamo peraltro l’occasione per ricordare ai donatori di segnalarci le loro esigenze ed eventuali problemi riguardanti la donazione. Anche in Italia si sono verificati casi di febbre “WestNile” portata dalle zanzare e come di consueto nella nostra regione è stata attivata la procedura per effettuare test di ricerca del virus all’interno del sangue dei donatori per garantire la sicurezza della donazione e dell’utilizzo del sangue. Quindi – conclude la presidente Zannelli – donare e ricevere sangue è sicuro”.



Si ricorda che chi desidera donare potrà recarsi Domenica 15 settembre al Centro trasfusionale (aperto dalle 7.30 alle 11.30) il quale accoglierà tutti i donatori e in modo particolare quelli impossibilitati a donare negli altri giorni (si prega anche in questo caso di prenotare telefonando al numero 371.3644267 oppure 0571.628032).



La festa dell’AVIS gode del patrocinio del Comune di Castelfiorentino.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa