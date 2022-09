Cani lasciati senza cibo e liberi di vagare aggrediscono animali da cortile: denunciato il proprietario

I carabinieri forestali di Borgo San Lorenzo, unitamente alla Polizia Municipale, hanno effettuato degli accertamenti a seguito di segnalazioni sulla presenza di cani pericolosi in giro, in particolare dopo la denuncia del proprietario di un allevamento di ovini che aveva subito l'uccisione di quattro dei suoi animali.

Dopo aver raccolto le testimonianze delle persone del posto, è stato accertato che due cani si aggiravano nei pressi delle abitazioni ed in alcuni casi avevano aggredito animali da cortile. A seguito di alcune indagini è stato individuato il proprietario dei cani, già noto alla Polizia municipale sia per episodi di aggressioni anche di persone sia perché uno dei cani non era registrato all’anagrafe canina.

I cani erano tenuti in locali non idonei per condizioni igienico sanitarie precarie e soprattutto senza la disponibilità di cibo, tanto da spingere gli animali a procacciarselo vagando nelle aree circostanti, a danno dei proprietari di animali da cortile della zona.

È stato quindi accertato che il proprietario non si occupasse adeguatamente dei cani, per lo più lasciati liberi di vagare, diventando un pericolo per animali e persone. Le condizioni in cui erano tenuti, infatti, rendeva i due cani pericolosi, perché, a differenza di altri predatori selvatici, hanno familiarità con l’essere umano e non lo temono, avvicinandosi alle abitazioni e predando sia di giorno che di notte.

L’uomo è stato dunque segnalato all’AG ai sensi dell’art. 638 codice penale perché i cani di sua proprietà non custoditi hanno causato la morte di animali altrui, e ai sensi dell’art. 727 codice penale per aver detenuto gli stessi cani in condizioni incompatibili con la loro natura.