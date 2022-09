Si sono introdotti all’interno di un negozio TIM dopo aver sfondato la vetrina con un oggetto contundente, portando via diversi cellulari e 300 euro presenti nella cassa. È accaduto questa notte, intorno alle ore 4.30, a Firenze, in viale Talenti. Sul posto per i rilievi e le indagini i Carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Oltrarno.