Concessione in comodato d'uso gratuito dei locali comunali a Martignana e Fornacette

L'Amministrazione Comunale di Montespertoli è alla ricerca di associazioni di volontariato o di promozione sociale operanti nel settore socio-assistenziali per l'affidamento di due spazi di proprietà comunale situati uno a Martignana in via 2 agosto 20/22 e l'altro a Fornacette in via Certaldese 85.

L'affidamento sarà in comodato gratuito e per la durata di 2 anni ai fini dello svolgimento di attività connesse alle attività di rilevanza sociale e socio-assistenziale finalizzate alla crescita dei servizi offerti alla comunità.

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni di volontariato o di promozione sociale che siano in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

• associazione iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o di promozione sociale;

• associazione iscritta all’albo comunale ;

• associazioni regolarmente costituite.

Le istanze dovranno pervenire entro il 14 settembre 2022 a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica: comune.montespertoli@postacert.toscana.it. Nell’oggetto delle pec dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza comodato gratuito immobili comunali loc. Montagnana e loc. Fornacette”.

È possibile trovare tutte le informazioni e i moduli da compilare cliccando qui: https://bit.ly/LocaliComunali-Martignana-Fornacette

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa