Ammissione ai corsi dell’Università di Pisa: all’Ippodromo di San Rossore oltre 6mila candidati

Sono circa 6.600 i candidati attesi per l’ammissione ai corsi dell’Università di Pisa che si terranno all’Ippodromo di San Rossore dal 6 al 22 settembre. La struttura è stata inuagurata il 5 settembre dal Rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella, dal Sindaco di Pisa Michele Conti, da Lorenzo Bani, Presidente dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, e dal Presidente della società Alfea Cosimo Bracci Torsi.

Nel dettaglio, gli 8 test per un totale di 1.859 posti in palio si svolgeranno il 6 settembre per Medicina e Chirurgia – Odontoiatria e protesi dentaria (1.278 domande per complessivi 309 posti, di cui 292 per Medicina e 17 per Odontoiatria), il 7 per Scienze biologiche e Biotecnologie (1.054 domande per complessivi 425 posti, di cui 350 per Scienze biologiche e 75 per Biotecnologie), l’8 per Medicina Veterinaria (480 domande per 70 posti), il 13 per Scienze motorie (497 domande per 150 posti), il 14 per Scienze e tecniche di Psicologia clinica e della salute (818 domande per 104 posti), il 15 per Professioni sanitarie (1.864 domande per complessivi 647 posti, di cui 390 per Infermieristica), il 20 per Scienze della Formazione primaria (503 domande per 91 posti) e il 21 per Psicologia clinica e della salute (106 domande per 63 posti).

Le prove saranno ospitate, come lo scorso anno, in una tensostruttura di circa 10mila metri quadri allestita all’Ippodromo di San Rossore, nella cornice del Parco e nel rispetto dell’ambiente, grazie alla collaborazione tra Università di Pisa, Comune di Pisa, Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e Alfea S.p.A. La struttura consente di mantenere il distanziamento e dispone di un'adeguata climatizzazione, gruppi elettrogeni insonorizzati e i necessari impianti tecnologici (wifi, audio e video). Il Comune di Pisa ha anche messo a disposizione un servizio navetta per accompagnare i candidati dalla stazione di Pisa San Rossore fino alla sede dei concorsi.

Oltre alle prove di ammissioni ai corsi, la tensostruttura a settembre ha ospitato e ospiterà le selezioni per personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e una dell’Ente Parco. Gran finale quindi con il Salone dello Studente - Campus Orienta, rivolto a ragazze e ragazzi delle quarte e quinte superiori del territorio, che si terrà il 29 e 30 settembre, dalle 9 alle 13,30.

"La promessa che avevamo fatto l'anno scorso di mantenere a Pisa la sede dei concorsi - ha commentato il Rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella - è stata mantenuta e questo grazie alla collaborazione e al grande sforzo di tutti. Con l'inaugurazione di oggi la vita universitaria e della nostra città si rimette in moto in vista del nuovo anno accademico. In questa tensostruttura, già da domani, tantissimi ragazzi e ragazze si avvicenderanno per prendere parte ai test d’ingresso ai corsi di laurea ad accesso programmato. Il loro numero è altissimo: sono quasi 7000. Segno che nel nostro Paese vi è una necessità impellente di guardare al domani, dettata probabilmente anche dalla delicatezza del momento storico attuale e da ciò che abbiamo vissuto nel recente passato. A loro vanno i miei migliori auguri di successo, nella speranza che possano realizzare il loro sogni”.

“Diamo il benvenuto a nome di tutta la città alle migliaia di studenti che da domani arriveranno a Pisa, nella bellissima cornice di San Rossore, per partecipare ai test di ingresso dell’Università di Pisa – ha detto il Sindaco di Pisa Michele Conti - Per loro saranno giornate importanti, cariche di emozioni, aspettative e progetti per il futuro che speriamo si possano trasformare in percorsi di studio e traguardi professionali. Per Pisa, città universitaria che ospita migliaia di studenti provenienti da tante regioni italiane e anche dall’estero, la presenza di tanti giovani rappresenta una delle risorse più importanti per il nostro tessuto sociale, culturale ed economico. L’Università con le sue attività di didattica, studio, ricerca dà vita ad una rete di collegamenti con i vari sistemi in cui si articola la società, da quello economico a quello socioculturale, a quello scolastico, che sono fondamentali per la nostra città. Anche per questo ci siamo posti l’obiettivo, dopo l’ottimo risultato dello scorso anno, di mantenere i test d’ingresso nella nostra città, sede naturale di questa importante attività dell’Ateneo, e di confermare il Parco di San Rossore come luogo ideale per accogliere gli studenti. Un risultato non scontato ottenuto grazie al lavoro di squadra svolto insieme all’Università di Pisa, al Parco di San Rossore e ad Alfea, che ringraziamo tutti per la grande disponibilità”.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa