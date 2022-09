Coppia aggredita al parco, botte e colpi di bottiglia: una denuncia

Nella serata di ieri i carabinieri di Firenze sono intervenuti in via Galliano denunciando in stato di libertà un 40enne senegalese, con precedenti, per l'ipotesi di lesioni personali aggravate in riferimento ad un aggressione avvenuta poco prima.

L'uomo era già sottoposto a daspo urbano in via Galliano, divieto di accesso emesso lo scorso 9 agosto. In seguito agli accertamenti è stato ritenuto responsabile di aver aggredito per futili motivi, poco prima delle 20, una coppia nei giardini pubblici della stessa via. Il 40enne li avrebbe colpiti con pugni e calci e dopo si sarebbe scagliato sull'uomo, colpendolo con due bottiglie di vetro trovate in un cestino. Le vittime, trasportate in pronto soccorso agli ospedali Santa Maria Nuova e Careggi, sono state giudicate entrambe guaribili in 30 giorni, l'uomo per trauma cranico facciale, frattura delle ossa nasali e ferite da taglio e la donna per fratture multiple delle costole.