Elezioni politiche: da oggi al via le domande per la nomina di scrutatore 'all’ultimo minuto'

Gli iscritti all'albo degli scrutatori del Comune di Pistoia, che non risultano già nominati dalla Commissione elettorale tra gli effettivi, da lunedì 5 settembre possono fare domanda per essere nominati all'ultimo momento.

Questo ulteriore elenco sarà necessario qualora da venerdì 23 settembre 2022 siano presentate rinunce da parte degli scrutatori nominati. Pertanto nella domanda non è possibile indicare seggi di preferenza ma chi si candida deve essere disponibile a raggiungere un qualsiasi seggio del comune di Pistoia.

Gli interessati alla nomina all'ultimo momento possono scaricare la domanda dal sito istituzionale “Elezioni 2022” (al link http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/servizi-demografici/elettorale/elezioni-politiche-25-settembre-2022) e inviarla, allegando la copia del documento di identità, alla mail ufficioelettorale@comune.pistoia.it oppure consegnarla direttamente all'ufficio elettorale in via Santa 5 (da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 14.45 alle 17).

L’elenco sarà formato in base all'ordine di arrivo delle domande.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero 0573/371893 oppure scrivere all’email ufficioelettorale@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa