Fossi a Empoli, una mano al volontariato: "Non solo chiedere, bisogna anche dare"

“Il Terzo settore, nel territorio della provincia di Firenze e in Toscana, svolge un ruolo sociale indispensabile affiancandosi allo Stato nell’erogare servizi per famiglie, anziani, disabili. Al Terzo settore non si può sempre chiedere ma bisogna anche dare. Non possiamo nemmeno pensare di poter fare a meno di questo mondo, tanto più in una regione come la Toscana nota per il modello di collaborazione tra istituzioni e volontariato”.

A dirlo è Emiliano Fossi, candidato del centrosinistra nel collegio della provincia di Firenze per la Camera, che ha incontrato la Misericordia di Empoli e visitato l’emporio solidale.

“L’Emporio solidale - dice Fossi - nasce dalla collaborazione fra Comune di Empoli, Servizio Sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa e le associazioni del territorio, che ogni giorno si prendono cura di chi ha bisogno. Un supermercato dove alimenti e prodotti per la casa non si acquistano, la spesa si fa gratuitamente. Una risorsa importante, in aiuto alle famiglie in difficoltà, che oltretutto contrasta la lotta allo spreco alimentare”.

“Il caro-energia, con bollette e costi stratosferici per gas e luce, e il caro carburante stanno mettendo a rischio i servizi che le varie associazioni di volontariato quotidianamente offrono - sottolinea il candidato Fossi -. In Toscana sono presenti oltre 26mila istituzioni non profit, sono attivi 469 mila volontari e sono oltre 46 mila i dipendenti di enti non profit. Il mondo del volontariato costituisce un’irrinunciabile risorsa sociale e un insostituibile produttore di capitale sociale”.

Nella giornata di lunedì 5 settembre Fossi ha fatto un volantinaggio ai mercati di San Casciano e di Spicchio (Vinci), con il sindaco Giuseppe Torchia, e ha partecipato ad una cena alla Casa del Popolo “Rita Atria” del Vingone a Scandicci.

