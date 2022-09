Guidava in modo pericoloso, aveva tasso alcolemico a 2,5: denuncia e ritiro della patente

In stato di ebrezza alcolica guidava in modo pericoloso sul territorio di Scarperia e San Piero. Un cittadino ha così segnalato l'auto ai carabinieri che si sono messi alla ricerca dell'uomo.

La vettura è stata rintracciata poco dopo e durante il controllo, con il supporto del personale del pronto intervento della Radiomobile di Borgo San Lorenzo, è stato effettuato il test alcolemico. L’apparecchiatura ha registrato un tasso alcolico ben al di sopra del limite di legge (0,5 G/L), pari a 2,55 grammi per litro. La patente di guida del conducente è stata immediatamente ritirata mentre la vettura è stata affidata a persona di fiducia. L'uomo è stato deferito al Tribunale di Firenze per guida in stato di ebrezza alcolica.