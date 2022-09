Inaugurato il Coop.Fi di Arezzo in via Veneto

Riapre alle vendite il Coop.fi di via Vittorio Veneto ad Arezzo. Dopo i lavori il negozio si presenta accogliente e su misura per le esigenze dei cittadini del quartiere, che sono stati anche ascoltati dalla Cooperativa nelle scorse settimane. Obiettivo: raccogliere suggerimenti e soddisfare le aspettative del quartiere, per cui il Coop.Fi rappresenta un punto di aggregazione, oltre che il negozio di vicinato per l'approvvigionamento quotidiano di generi alimentari e non solo. Parola chiave: freschezza, completezza, convenienza e filiere locali.

Nella progettazione del nuovo negozio, infatti, è stato dato ampio spazio al servizio e alle referenze locali, con un occhio particolare ai valori fondanti della Cooperativa, come ambiente, territorio, salute, e alla convenienza, particolarmente importante in questa fase di emergenza economica.

A proposito di ambiente, ad esempio, la rivisitazione del negozio va nella direzione di minori sprechi, invitando ad una spesa quotidiana, e sono state adottate precise soluzioni di efficientamento energetico

Così il nuovo Coop.Fi di via Veneto è pensato per una spesa veloce, giornaliera, comoda ed accogliente.

Questa mattina alle 8.30 si è tenuto il taglio del nastro alla presenza della presidente del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze, Daniela Mori, del presidente del Consiglio di Gestione di Unicoop Firenze, Michele Palatresi e del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli - nella foto.

I REPARTI

Ortofrutta

Il reparto propone frutta e nella verdura provenienti da fornitori selezionati e filiera corta, con una attenzione particolare al biologico, un’ampia proposta di prodotti confezionati e una speciale selezione fior fiore Coop. E poi, zuppe pronte, legumi e frutta secca, per un’alimentazione sana ed equilibrata, sempre più richiesta dal consumatore il quale potrà essere aiutato nella propria spesa da un supporto alle vendite presente direttamente in reparto in determinate fasce orarie. Obiettivo: rispondere principalmente alle esigenze di spesa quotidiana e offrire prodotti freschi e freschissimi di qualità e assortiti.

Carne e pesce

Cento per cento italiane le carni a marchio Coop, che comprendono una scelta di carni rosse e di carni bianche di pollo, tacchino, coniglio e avicoli speciali. In più i prodotti Banco del Gusto, pronti per essere cotti e mangiati. Il socio troverà inoltre un reparto pescheria servito, con un ampio assortimento di pesce fresco e una ricca proposta di pesce toscano, sia allevato che pescato. Per rispondere a tutte le esigenze il Coop.Fi propone ogni giorno una selezione di pesce fresco preconfezionato e di pesce condito già pronto da cuocere. Per chi ama diversificare i propri menu, tutta da provare la proposta di sushi.

Pane

Il pane di produzione Coop.Fi, è prodotto nel vicino punto vendita di Viale Amendola con farine 100% da grano toscano senza glifosato. È inoltre prevista la disponibilità di pizze e pasticceria e la presenza continua dell'apprezzatissima schiacciata alla pala.

E per chi compra il pane a produzione Coop.fi previsto un premio in punti: fino al 30 settembre, acquistando il pane fatto nei reparti forneria interna, il socio riceve 30 punti aggiuntivi sulla Carta Socio

Gastronomia

E' il reparto dove regna la tradizione e il personale è sempre pronto a dare un consiglio per destreggiarsi fra salumi, formaggi stagionati e una selezione di formaggi freschi, già confezionati oppure da porzionare al momento. Un'attenzione particolare è stata dedicata al banco caldo, dove trovi pollo arrosto, lasagne e tanti altri deliziosi piatti appena preparati.

Dispensa

Qui, per quanto riguarda i prodotti cosiddetti industriali, il Coop.Fi propone un assortimento di prodotti a marchio Coop e un'offerta delle migliori marche. Una particolare attenzione è data ai prodotti per la salute e il benessere, come integratori e parafarmaci.

Extralimentare

Per la spesa completa, il negozio mette a disposizione alcuni prodotti “indispensabili”. Si va dalle lampadine alle pile, dagli utensili alla cartoleria, fino a libri e occhiali da lettura, tutto insomma per casa, scuola e piccolo bricolage. In cassa disponibili le ricariche telefoniche dei principali operatori di telefonia mobile e le carte regalo. Nel nuovo Coop.fi di via Veneto sarà inoltre possibile ritirare i prodotti ordinati su piùscelta e pagare utenze e bollettini della pubblica amministrazione.

Coop.Fi via Veneto per l'ambiente

Numerose le caratteristiche che rendono il nuovo punto vendita amico dell'ambiente. Fra queste, la sostituzione del precedente impianto frigo, con uno con centrale a CO2, più ecologica rispetto alla precedente. La centrale a CO2 risulta efficiente e sicura, è energeticamente conveniente rispetto agli impianti convenzionali ed è perfettamente in linea le norme internazionali che progressivamente stanno ponendo limiti all’uso di refrigeranti sintetici. Inoltre sono state rinnovate le celle frigorifere e i banchi frigo sono stati cambiati, introducendo gli sportelli di chiusura per evitare la dispersione del freddo. Infine sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti dell’area di vendita e dei reparti con prodotti a LED, che riducono sensibilmente i consumi.

Orario di apertura: da lunedì al sabato; orario continuato dalle ore 8 alle ore 20,30 .

“Con il rinnovamento del negozio di via Veneto vogliamo offrire un servizio più comodo ed efficiente ai nostri soci e clienti. Dopo la chiusura per i lavori, siamo davvero felici oggi di incontrarci nuovamente. Il percorso di ascolto che abbiamo fatto ha confermato la rilevanza del Coop.fi come punto vendita e come luogo di relazione. Ripartiamo dando tanto spazio al marchio Coop, con le principali novità delle linee appena rinnovate, un ampio assortimento di freschi e freschissimi, pane da farina 100% toscana senza glifosate e prodotti pronti da cuocere, per chi vuole fare acquisti in modo veloce senza rinunciare alla scelta e alla qualità. La ristrutturazione è stata per noi anche l'occasione per ascoltare le richieste di soci e clienti e ribadire i valori fondanti della Cooperativa come attenzione all'ambiente, alla salute e al territorio. Il direttore del negozio e gli addetti sono felici di dare il benvenuto a soci e clienti del rinnovato Coop.Fi di via Veneto” fanno sapere da Unicoop Firenze.

“Questa riapertura è stata preceduta da un percorso di ascolto che ha coinvolto oltre 550 persone. Siamo così entrati in contatto con una rappresentanza ampia di questa parte di Arezzo che ci ha confermato l'importanza della Coop come negozio di vicinato ma anche luogo di incontro. Sono state avanzate delle richieste a cui abbiamo risposto e altre che ci permetteranno di promuovere nuove iniziative nelle prossime settimane. Ringraziamo Unicoop Firenze per la disponibilità all'ascolto e chi ha risposto a sondaggi ed interviste per la partecipazione. Ogni voce per noi è preziosa e come sezione soci invitiamo tutti i cittadini ad avvicinarsi alle nostre iniziative” afferma Daniela Ceccarelli, presidente sezione soci Coop di Arezzo.

Per i primi giorni dopo la riapertura il punto vendita propone a soci e clienti alcune offerte dedicate.

Fra queste dal 5 al 10 settembre aggiungendo un centesimo, si riceve una comoda borsa riutilizzabile (max una per carta socio) e dal 5 settembre fino all'8 ottobre ogni 15 euro di spesa o multipli, aggiungendo 50 centesimi si può acquistare un bicchiere IVV

Inoltre torna in tutti i Coop.fi l'iniziativa dei buoni da 5 euro. Funziona così: dal 5 settembre, ogni 30euro di spesa si riceve un buono sconto da 5 fino a un massimo di 2 buoni per ogni scontrino. Il buono è spendibile ogni 30 euro di spesa e multipli la settimana dal 12 settembre.

Il percorso di ascolto

Il percorso di ascolto ha coinvolto 25 associazioni ed enti, 240 persone che hanno partecipato al sondaggio, 210 persone che sono state informate del percorso alle postazioni mobili promosse per ascoltare il quartiere. Di queste 55 hanno risposto alle interviste, condividendo il loro parere e le loro aspettative sul rinnovamento del punto vendita. In tutto le persone coinvolte sono state oltre 550.

Le principali indicazioni emerse disegnano il negozio come un punto di riferimento fondamentale per la zona ma non solo, sia dal punto di vista commerciale

sia in quanto spazio di incontro e come occasione di socialità per i cittadini, in particolare i più anziani, molto numerosi in questa zona di Arezzo. Le interviste hanno inoltre sottolineato l'importanza dell'interazione e la costruzione di un legame tra clienti e dipendenti. Torano spesso le parole “negozio di quartiere” ed “ambiente familiare”.

Per la maggior parte degli intervistati il negozio di via Veneto è un servizio fondamentale ed indispensabile, che si connota per la vicinanza e la comodità. Soci e clienti apprezzano in particolare la presenza di offerte (valore della convenienza), di prodotti locali (attenzione al territorio e ai suoi fornitori) e del servizio dei banchi serviti, dove conta il rapporto con i lavoratori, poter chiedere un consiglio e scambiare due parole.

Fra le richieste per la riapertura è stata indicata come prioritaria la possibilità di fare la spesa velocemente – richiesta a cui la Cooperativa ha prontamente risposto – e sono state richieste soluzioni per soci e clienti fragili come segnaletica di orientamento più semplice, disposizione più accessibile delle merci, formazione del personale dedicata ad accogliere e supportare persone con fragilità, anche con le associazioni del territorio.

Rispetto alle attività sociali, le richieste degli intervistati sono orientate all'ambiente, con iniziativa per il verde e di contrasto allo spreco, di solidarietà, mirate ad ascolto, integrazione, cultura con corsi vari e ben-ssere.

Il percorso di ascolto è stato svolto con la consulenza di Sociolab, società cooperativa e impresa sociale fiorentina che si occupa di ricerca sociale e partecipazione

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio Stampa