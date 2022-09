Incidente in A1 tra Arezzo e Valdarno, due feriti: 10 km di coda verso Firenze

Incidente questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Coinvolti una moto e un furgone, due i feriti. Segnalati 10 km di coda in direzione Firenze, dove attualmente il traffico viaggia in una sola corsia, e 3 km di coda nella direzione opposta, tra Incisa e Valdarno.

Sul posto, in corrispondenza del km 337, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di autostrade. Consigliato agli utenti diretti verso Firenze di uscire ad Arezzo, percorrere la SR69 per poi rientrare in autostrada a Valdarno.