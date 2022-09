Inizia la scuola, Capannori consegna le borracce

In occasione dell'inizio del nuovo anno scolastico l'amministrazione comunale di Capannori consegnerà a tutti gli studenti delle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio le borracce in acciaio inox del Comune di Capannori. La finalità è quella di ridurre l'utilizzo della plastica e promuovere l'uso di acqua pubblica. L'iniziativa è realizzata per il quarto anno consecutivo nell’ambito della strategia 'Rifiuti Zero' con l'obiettivo di diminuire la produzione di scarti sul territorio e in particolare le bottiglie di plastica e di promuovere l'approvvigionamento alle 14 sorgenti naturali della Via dell'Acqua e ai tre fontanelli pubblici che erogano acqua gratuita e di qualità sul territorio.

“Anche quest'anno consegneremo ai bambini e ai ragazzi delle classi prime delle scuole primarie e medie del nostro territorio una borraccia termica in acciaio che rappresenta l'alternativa migliore per portare con sè ogni giorno l'acqua da bere, anziché utilizzare le bottigliette in plastica – affermano l'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro e l'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti -. Iniziativa che abbiamo deciso di proseguire grazie anche al successo e all'adesione ottenuti da parte degli studenti e delle loro famiglie. La consegna delle borracce fa parte di una strategia che l'amministrazione comunale sta portando avanti da tempo per sensibilizzare la comunità all'uso di contenitori e materiali riutilizzabili nell'ambito della campagna di contrasto all'utilizzo della plastica 'usa e getta' intitolata 'Senza di te...si può fare'. Campagna grazie alla quale, oltre alla distribuzione delle borracce agli studenti, sono stati installati sei erogatori di acqua negli edifici comunali, sono state eliminate le bottigliette di acqua dai distributori automatici delle sedi comunali e sono state distribuite circa 8mila bottiglie in vetro ai cittadini che si approvvigionano alle fonti della Via dell'acqua”.

Le borracce sono realizzate in acciaio inox 18/10, che è il tipo migliore e più resistente di acciaio inossidabile, ed hanno una doppia camera termica. Hanno una capacità di mezzo litro e possono essere utilizzate sia per l’acqua sia per le bevande calde. Riportano la scritta “Acqua di Capannori, sorgente La via dell’acqua” .

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa