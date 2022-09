L'Antico Vinaio apre una bottega alla stazione di Milano Centrale

Prosegue l’ascesa della schiacciata fiorentina in quel di Milano. Lunedì 12 alle ore 10 l’Antico Vinaio inaugurerà il nuovo punto vendita nella stazione di Milano Centrale. Si tratta della seconda sede nella città meneghina dopo l’apertura della bottega in via Lupetta, non lontana dal Duomo. Questa nuova bottega si affianca, oltre alla sorella in stazione, a quelle di Roma e New York, senza dimenticare i punti vendita a Firenze, da dove è partita l’avventura del titolare Tommaso Mazzanti.