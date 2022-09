Lega in tour nell'Empolese, le tappe dei candidati sul territorio

Il capolista in Toscana al collegio plurinominale per il Senato, onorevole Claudio Borghi insieme al candidato alla Camera Federico Bussolin e alla candidata al Senato Cecilia Cappelletti, mercoledì 7 effettuerà nell’Empolese Valdelsa le seguenti tappe per incontrare simpatizzanti, sostenitori e rappresentati del territorio:

Mercato di Certaldo Gazebo Lega Viale Matteotti dalle 9.00 alle 12.30

Castelfiorentino Sede Lega ore 11.30 piazzetta de Amicis 3 dove si svolgerà una conferenza stampa sulla politica economica della Lega

Pranzo a Empoli ore 13.30 presso il ristorante GRADISCA in via Roma, 18 - prezzo 25 euro.

Le iniziative sono aperte alla partecipazione e sarà l’occasione per approfondire un’altro punto cardine del programma della Lega oltre al delicatissimo argomento della sicurezza.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa