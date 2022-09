Nella pochette dei trucchi oltre 4 grammi di hashish: denunciata una donna

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, i carabinieri di Borgo San Lorenzo hanno proceduto al controllo di alcune persone, ferme nel parcheggio vicino ad un locale di Scarperia e San Piero, apparse da subito sospette per gli atteggiamenti tenuti. Durante le verifiche, i militari hanno trovato all’interno di una pochette per i trucchi sei dosi di hashish, per un peso complessivo superiore ai 4 grammi, procedendo al sequestro della sostanza e al deferimento della donna, una italiana residente in Mugello.