Nuovo stabilimento Alpipan ad Altopascio: le posizioni lavorative aperte

Alpipan, azienda specializzata nei prodotti senza glutine, parte del Gruppo Bauli, inaugurerà il nuovo stabilimento ad Altopascio agli inizi del 2023 ed apre pertanto la ricerca per 7 posizioni lavorative, da inserire subito all’interno del proprio organico in preparazione del trasferimento nella nuova sede.

Il nuovo stabilimento, che sorge nei pressi della sede attuale di Alpipan, rappresenta un importante investimento dell’azienda sul territorio lucchese e in particolare su Altopascio, luogo in cui è nata l’impresa e paese noto in tutta Italia per la tradizione del pane.

L’azienda è alla ricerca di 7 collaboratori che grazie alla loro professionalità e supportati da un team interno, che li avvicinerà al mondo della panificazione senza glutine, faranno parte del prossimo sviluppo dell’azienda nella nuova sede produttiva.

Ecco le figure professionali che Alpipan sta ricercando:

1 Responsabile della Manutenzione

2 Manutentori elettromeccanici

3 Addetti agli impasti

1 Addetto all’Ufficio acquisti

Le candidature possono essere inviate direttamente all’azienda tramite l’indirizzo e-mail candidature@alpipan.com , specificando la posizione per la quale ci si candida.

“L’azienda continua il proprio percorso di crescita e pertanto vi è la necessità di far accrescere anche la struttura interna dell’azienda, rinforzando alcuni reparti o introducendo figure tecniche nuove, in grado di supportare dall’interno lo sviluppo del business aziendale. Con grande entusiasmo ci apprestiamo nei prossimi mesi ad inaugurare il nuovo stabilimento produttivo e la nuova sede in cui l’azienda ha deciso di investire molto anche sul welfare aziendale, con specifici servizi ed aree dedicate al benessere dei lavoratori” sottolinea Francesca Rumbo, Direttore HR di Alpipan.

Fonte: Ufficio Stampa