Per l'Abc Solettificio Manetti scocca l'ora del primo scrimmage

Dopo dieci giorni di preparazione, si avvicina il momento del primo scrimmage stagionale per l’Abc Solettificio Manetti in vista del primo impegno ufficiale di Coppa Toscana.

Martedì alle ore 20.15 (anticipando di un giorno il match inizialmente in programma per mercoledì 7 settembre) i ragazzi di coach Angiolini ricevono al PalaBetti la Folgore Fucecchio di Samuele Rastelli. Sarà la prima sgambata per i gialloblu, importante per valutare in primis la condizione fisico/atletica dopo la prima parte di preparazione ma anche per iniziare ad entrare nei meccanismi tecnico/tattici del nuovo corso targato Walter Angiolini. Nell’occasione Belli e compagni avranno di fronte una delle formazioni più accreditate del campionato di serie C Silver, che nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione in C Gold arrendendosi soltanto in finale playoff al Nuovo Basket Altopascio.

Ricordiamo il primo impegno ufficiale dell’Abc Solettificio Manetti sarà domenica 11 settembre, alle ore 18 al PalaBetti, contro la Juve Pontedera, gara valevole per la prima giornata di Coppa Toscana.

Fonte: Abc Castelfiorentino