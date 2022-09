Piano Operativo Comunale, fino al 15 settembre 2022 è possibile presentare proposte e progetti

Per partecipare alla formazione del Piano Operativo Comunale nell’ambito del relativo avviso pubblico c’è tempo fino al 15 settembre 2022, alle 13. Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, hanno ancora qualche giorno per presentare proposte o progetti di trasformazione, da attuarsi tramite piani attuativi, progetti unitari convenzionati oppure rigenerazione urbana o nuova edificazione interna al territorio urbanizzato.



La presentazione della proposta dovrà avvenire utilizzando la modulistica reperibile al seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/garante-della-comunicazione-per-il-governo-del-territorio/procedimenti-in-corso/piano-operativo-comunale. Tutti i documenti dovranno essere in formato pdf e jpeg firmato digitalmente dal soggetto proponete o da altro soggetto da questo delegato. Le proposte, corredate della documentazione necessaria, dovranno essere inviate per posta elettronica certificata con l’oggetto “Avviso pubblico Piano Operativo comunale” all'indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it.



Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo agli indirizzi di posta elettronica partecipazionePO@comune.empoli.fi.it e r.falaschi@comune.empoli.fi.it oppure contattando telefonicamente il Garante dell’Informazione e della Partecipazione, Romina Falaschi, al numero 0571 757804.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa