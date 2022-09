Provincia di Prato, due serate per i cacciatori con la Polizia Provinciale

Allo scopo di informare e spiegare ai cacciatori pratesi le modifiche introdotte dalla legge sulla caccia, dal nuovo calendario venatorio, del Testo Unico dei Regolamenti, nonché le deroghe approvate dalla Regione Toscana nel mese di Agosto scorso, il Comando di Polizia Provinciale organizza due serate nelle quali il Comandante e personale del Corpo è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Le serate verranno svolte:

· Mercoledì 14 Settembre 2022, alle ore 20,45, presso il Quagliodromo R. Bonechi di via Casale Fatticci, a Casale, in Comune di Prato;

· Giovedì 15 Settembre 2022, alle ore 20,45, presso la sala superiore posta all'ex Fabbrica Meucci nel Comune di Vernio.

Il Comando di Polizia Provinciale ritiene che, vista la prossima apertura generale della stagione venatoria, prevista per Domenica 18 Settembre 2022, le serate possano essere utili, oltre che per informare i cacciatori delle novità legislative, anche per confrontarsi su tutte le regole generali per lo svolgimento di una corretta attività venatoria.

Fonte: Ufficio Stampa