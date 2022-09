Rubano bici, ma ha il gps: la municipale la rintraccia

A un’ora dalla denuncia del furto di due biciclette, una viene ritrovata dalla Polizia municipale grazie al gps. E’ accaduto nel fine settimana quando una coppia di turisti in piazza della Signoria si è rivolta alla Polizia municipale per denunciare il furto di due biciclette del valore di 2mila euro ciascuna, di cui una dotata di localizzatore gps. E’ scattato quindi l’intervento di una pattuglia del Reparto di Zona centrale e di una pattuglia del Reparto Antidegrado che si sono messe alla ricerca della bicicletta. Dalla localizzazione, è emerso che la bicicletta era stata trasportata a Prato, presumibilmente in treno: in meno di un'ora dalla denuncia del furto, gli agenti hanno ritrovato la bicicletta a Prato in viale Vittorio Veneto. In collaborazione con la Polizia municipale di Prato è stata quindi identificata la persona trovata in possesso della bicicletta, che sarà deferita all'Autorità giudiziaria per il reato di ricettazione dalla Polizia Municipale di Prato competente per territorio. Proseguono le indagini per identificare l'autore materiale del furto.