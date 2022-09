Scritte offensive sul Memoriale di Valibona

Atti vandalici a Valibona: nei giorni scorsi sono apparse delle scritte offensive e minacciose sui muri esterni del Memoriale e della Foresteria.

“Oltre alla gravità del gesto, da condannare – dichiara il Sindaco di Calenzano – si aggiunge l’amarezza per il luogo in cui sono state fatte. Si tratta di un luogo caro ai calenzanesi e simbolico per i valori democratici su cui si fonda la nostra Costituzione, dove si è svolta la prima battaglia della Resistenza in Toscana. Proprio in questi giorni sono in corso le iniziative legate al 78esimo anniversario della Liberazione di Calenzano e la risposta migliore ad atti di questo genere è la memoria, riaffermando quei valori di democrazia, tolleranza e rispetto delle idee altrui. Il prossimo sabato al Memoriale ci sarà un incontro con un professore incentrato sulla battaglia di Valibona e sono sicuro che la conoscenza della storia e la consapevolezza dei nostri valori sia il miglior antidoto contro l’ignoranza”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa