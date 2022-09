Scuolabus, pedibus, pre e post scuola: aprono le iscrizioni a Figline e Incisa

Sono di nuovo aperte da oggi le iscrizioni ai servizi di trasporto scolastico, pre scuola, post scuola e pedibus per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Figline e Incisa. Per farlo c’è tempo fino al 10 settembre. Le iscrizioni al trasporto scolastico saranno accolte solo in caso di posti ancora disponibili: sul modulo di domanda è indicato il numero di telefono da contattare per avere conferma dell’iscrizione.

La procedura di iscrizione è online, sulla piattaforma https://fiv.soluzionipa.it/portal/autenticazione. Chi accede per la prima volta deve registrarsi cliccando su “Registrati” e seguire le istruzioni. Gli utenti già registrati devono invece autenticarsi utilizzando le proprie credenziali. Una volta effettuato l’accesso basterà compilare il modulo di iscrizione e inviare la domanda. È necessario allegare una copia del documento di identità del richiedente.

Le iscrizioni a tutti i servizi saranno di nuovo aperte a partire dal 26 settembre.

Il pagamento dei servizi avverrà in tre rate, da pagare rispettivamente nei mesi di novembre 2022, gennaio 2023 e aprile 2023. I genitori riceveranno una mail di promemoria quando saranno disponibili le fatture e potranno poi effettuare il pagamento accedendo al proprio account personale, attraverso il circuito PagoPA. Per maggiori informazioni: Ufficio Scuola, 055.9125239, g.nicoletti@comunefiv.it.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa