Tentato omicidio di Ferragosto a Pisa, arrestato il responsabile

È stato individuato e sottoposto a fermo di iniziato di delitto l'autore del tentato omicidio in piazza della Stazione a Pisa per Ferragosto. Le indagini, condotte dal carabinieri di Pisa Porta a Mare e della Compagnia di Pisa, partirono subito dopo i fatti. Nel giorno di metà agosto, intorno alle 10.30, la vittima fu trovata a terra con una vistosa ferita all'addome. Dopo gli immediati soccorsi iniziarono gli accertamenti dei carabinieri, per chiarire la dinamica, diretti dalla Procura della Repubblica che dispose ogni indicazione necessaria alla raccolta delle prove.

Le indagini hanno portato i militari ad individuare in tempi brevi l'autore del reato, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, il racconto della vittima e l'individuazione fotografica. Dal quadro probatorio emerso la Procura della Repubblica di Pisa ha dunque emesso il provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'uomo, un 33enne brasiliano domiciliato nella provincia di Pisa, responsabile del tentato omicidio. Il 33enne, anche in seguito all'udienza di convalida, si trova presso il carcere di Pisa.

Solo qualche giorno prima al fatto, il 7 agosto, sempre nella zona della stazione ferroviaria si verificò un omicidio. In quel caso l'aggressore si consegnò spontaneamente alle forze dell'ordine.