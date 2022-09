Tre cagnoline abbandonate a Empoli, il canile Arca: "La rabbia è tanta"

(foto da facebook)

Chiuse dentro un trasportino con sopra un cartello con scritto "non aprire". Dentro c'erano tre cagnoline, abbandonate in una domenica di fine estate, portate in salvo da chi ovviamente ha letto il cartello e non gli ha dato ascolto. È successo ieri, 4 settembre, a Empoli. Il trasportino è stato lasciato da ignoti di fronte ad un ambulatorio veterinario della città, luogo che sicuramente si presta ad essere visitato dagli amanti degli animali e dunque probabilmente ritenuto strategico, in questo caso, da chi ha compiuto il gesto. A lanciare la segnalazione alcuni passanti, che si sono accorti della gabbietta in cui erano contenute le canine, tre piccole taglie tutte dai colori beje e marrone. Tre splendide "sorelle diverse" come le ha definite l'associazione Arca, che gestisce il canile municipale di Empoli, e che le ha prese in carico.

"Siamo già al 16esimo arrivo! La rabbia è tanta, troppa ma noi le abbiamo accolte e rifocillate - si legge sulla pagina facebook dell'associazione - chissà se chi oggi, si è pure preso il tempo per riprendere il trasportino "dell'abbandono", avrà mai un pensiero per loro. Purtroppo le tre cagnoline per lui sì, e non capiranno mai il perché". Adesso gli animali si trovano in stallo al canile in località Terrafino, nelle mani esperte degli operatori di Arca. Per loro, dopo gli accertamenti del caso, inizierà una nuova vita grazie alla possibilità di adozione. "Appena possibile - conclude l'associazione Arca - e dopo gli opportuni accertamenti e iscrizione, saranno pronte per una vita migliore".

(foto da facebook)

Due casi di abbandono si sono verificati a Empoli negli ultimi due giorni. Oltre alle tre cagnoline nella giornata di sabato sette gatti sono stati ritrovati lasciati alla fermata dell'autobus in zona Serravalle con la stessa modalità, sempre rinchiusi in trasportini. I mici si trovano ora presso l'associazione Aristogatti - Gattile di Empoli, in cerca di uno stallo (Qui la notizia).