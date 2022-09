Vinci, ecco le nuove date per la biblioteca itinerante 'Spuntano libri'

“La biblioteca arriva dove sei tu”. E' questo lo slogan di “Spuntano libri”, iniziativa del Comune di Vinci pensata per bambini e ragazzi da 4 a 11 anni, che porta il prestito di titoli e letture animate all’aria aperta, nei giardini pubblici e nelle piazze della città: dopo il successo ottenuto a luglio, si arricchisce di nuove date settembrine.

Domani 6 settembre dalle 16.30 alle 19 la biblioteca itinerante sarà in piazza della Libertà a Vinci, l'8 settembre, con lo stesso orario, in piazza Pio Fedi a Sovigliana, dove dalle 17 alle 18.30 è in programma anche il laboratorio di divulgazione scientifica “Bosco da indossare” pensato per bambini dai 7 anni in su. Ultimo appuntamento il 14 settembre, sempre dalle 16.30 alle 19, al Parco dei Mille a Spicchio (in caso di maltempo, tutte le attività verranno, se possibile, spostate ad altra data).

I bambini, nel corso dei pomeriggi organizzati dalla Biblioteca comunale, potranno scegliere i libri da leggere e ascoltare divertenti storie. Sarà allestito un banco su cui verranno esposte le novità librarie per bambini e ragazzi e le proposte di lettura. Gli operatori forniranno anche tutte le informazioni sugli orari di apertura delle biblioteche, sui materiali e sui servizi di cui le famiglie possono fruire.

Per l'amministrazione comunale “Spuntano libri” è un'iniziativa ormai consolidata dell'estate vinciana che piace alle famiglie perché avvicina i più giovani al mondo della lettura unendo il divertimento e contenuti educativi.

Per ulteriori informazioni: www.comune.vinci.fi.it, www.vinciturismo.com.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa