Torna WI:NONA, il festival alla Limonaia di Fucecchio musicale, green e creativo

(foto La Limonaia)

Da Giovedì 8 a Domenica 11 settembre 2022, presso "la:limonaia" di Parco Corsini a Fucecchio (FI), torna per la IV edizione, il WI:NONA Festival: dopo aver ospitato nelle stagioni 2012 e 2013 artisti del calibro di Brunori sas, Dimartino, Maria Antonietta, Amor Fou, con il successo dell’edizione 2021, si propone per il secondo anno nella sua nuova veste, con incontri, seminari, corsi, concerti musicali, visual e dj set. Oltre ai concerti musicali, il programma del festival prevede incontri, laboratori, un’officina bici, e la presenza, negli spazi all’aperto de La Limonaia, di un punto ristoro con street food, aperto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle ore 18.00 in poi. Anche quest’anno il suggestivo Visual Set di Rox darà luce ai simboli di Parco Corsini. Nell’arena live si esibiranno i Morriconions (Ita), The Spyrals (Usa), The Gluts (Ita), Tonno e Synr Chase. Al termine dei concerti, il venerdì, sarà la volta del format "Subcultura" con Dj Henry (Milano) e Fulci Dj, mentre il sabato. in consolle, troveremo Fritz Orlowski DJ con "Indie vs. Icon". La domenica, uno speciale "Azzurro DJ Set… Solo Musica Italiana", che inizierà eccezionalmente alle 18 e proseguirà fino alla mezzanotte, con Fritz Orlowski Dj, Gruvy Dj e Fulci Dj.

Il festival è patrocinato da Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Fucecchio, realizzato anche grazie al contributo di OMMI Srl, di Prato, e vede la collaborazione di partners quali Legambiente - Circolo di Pistoia e Sezione Giovani di Pistoia; Legambiente - Circolo Empolese Valdelsa; SIEDAS (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); Risto Macelleria di Empoli nonché LAB I.C.I., oltre alla partecipazione di Legambiente Toscana e Legambiente Emilia Romagna che cureranno il workshop sulla Transizione Energetica e di Medici Senza Frontiere Italia che sarà presente nel corso del festival con un corner ed i suoi dialogatori, nonché il gruppo FAI Giovani di Pistoia che prenderà parte ad alcune delle attività in programma.

Incontri e laboratori aperti a tutti, si terranno con metodi “non formali” negli spazi all’aperto del Parco Corsini, dalle 15 alle 19.30 dei giorni venerdì 9 e sabato 10 settembre. Legambiente Toscana ed Emilia Romagna, coordineranno il workshop sulla “Transizione Energetica”, mentre SIEDAS si occuperà di quello dedicato alla “Street Photography e diritto all’immagine”. A cura di Lemon – La Limonaia, i seguenti laboratori: “Riusami”, ove i partecipanti saranno invitati a progettare e ideare creazioni mediante l’utilizzo di materiali di riuso, riciclo e vecchi oggetti, alla scoperta di un uso eclettico dei materiali medesimi; LAB I.C.I., in collaborazione con Asimismo, un laboratorio pratico-teorico nel quale i partecipanti saranno invogliati all’approccio ad una mobilità più sostenibile, incentivando l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto, promuovendo la conoscenza di alcuni aspetti tecnici e meccanici fondamentali per un uso più frequente e consapevole della bicicletta e lo stage “Bussola”, un percorso di avvicinamento dedicato ai ragazzi fra i 18 ed i 25 anni al mondo della musica e dello spettacolo, selezionando colui/e che avrà la possibilità di seguire di persona l’organizzazione del festival da tutti i punti di vista, quello dello spettatore, dell’ideatore, dell’organizzatore e del professionista al servizio dell’evento.

Per quanto concerne gli incontri tematici, il venerdì, alle 17.30, si terrà la tavola rotonda “I Cammini storico - religiosi: itinerari culturali e turistici, fra arte, ambiente e mobilità” (modera: Fabio Dell’Aversana, SIEDAS) con gli interventi, fra gli altri, del Sindaco del Comune di Fucecchio, Alessio Spinelli, dell’Assessore alle Politiche per la collina e per la montagna; Partecipazione; Tradizioni e manifestazioni Jacopee; Servizi demografici; Statistica; Turismo; Promozione sportiva; Gestione impianti sportivi; Innovazione informatica e Gemellaggi del Comune di Pistoia, Alessandro Sabella e di quello alla Cultura, Turismo, Centro storico e Giovani di Nonantola, Andrea Zoboli, oltre al Presidente di Legambiente Emilia Romagna, Davide Ferraresi e Sebastiano Venneri, Responsabile Turismo e Innovazione Territoriale di Legambiente nonché autore del libro "Appennino Bike Tour" (la guida sulla Ciclovia dell'Appennino, dalla Liguria alla Sicilia), Bernard Dika, Consigliere Presidenza Regione Toscana. Il sabato alle 18, invece, sarà la volta della tavola rotonda dedicata al rapporto fra moda ed ambiente dal titolo “La Moda RRR: interrogativi o certezze? Una sfida per la sostenibilità. L'industria Toscana della pelle e del tessile leader nel Mondo” (modera: Marco Benedetti, Associazione Chimica Verde Bionet - Ecofuturo), che vedrà fra i partecipanti: Marco Niccolai – II Commissione Sviluppo Economico e Rurale del Consiglio Regionale della Toscana, Daniele Ceni - Rifò Srl, Claudio Zeloni - OMMI Srl, Maria Rita Cecchini - Legambiente Toscana, Elisa Meloni - Volt Italia, Sauro Guerri - Progetto Lana Srl, Fortunato D’Amico – Associazione Pensare Globalmente Agire Localmente, oltre ad ulteriori ospiti in via di conferma. Wi:nona Festival si inserisce, altresì, all’interno del percorso di restituzione sul territorio toscano del progetto Festivalto, che dall’1 al 3 luglio scorsi ha visto La Limonaia impegnata al fianco dell’associazione emiliana Ozono Factory Aps nella realizzazione di tale progetto negli spazi de Il Poggiolo Rifugio Re_Esistente, a Monte Sole. A tal proposito, nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, dalle 15 alle 18 i partecipanti al Campus Residenziale di Monte Sole, alla presenza delle associazioni ed enti organizzatori di Festivalto, si incontreranno presso il CEA – Centro di Educazione Ambientale di Acquerino, a Sambuca Pistoiese (PT), per un pomeriggio di confronto ed incontro sull’esperienza vissuta a luglio per poi partecipare alle attività del Wi:nona Festival nei giorni successivi.

Il festival, inoltre, aderisce per il secondo anno alla campagna “Regala un Albero” di Mosaico Verde (https://www.mosaicoverde.it/), promossa da AzzeroCo2, azienda fondata nel 2004 da Legambiente e Kyoto Club, che si occupa di individuare soluzioni personalizzate per ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Sia gli incontri che i laboratori organizzatiti dalle associazioni partners sono ad ingresso libero e gratuito ma, a fini organizzativi, è gradita la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/3TC9ZvD ove sono reperibili anche i singoli orari e le attività. Ulteriori aggiornamenti ed informazioni sull’evento, sono disponibili seguendo le pagine Instagram e Facebook de La Limonaia.

Fonte: La Limonaia - Lemon Associazione Culturale