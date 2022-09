Alla guida dell’auto con la targa rubata: fermato dalla polizia

Alla guida dell’auto con la targa rubata. L'episodio è stato scoperto dalla polizia sabato pomeriggio durante un controllo nel corso del quale è stato fermato l’automobilista che, dopo il rifornimento all’area di servizio Chianti Est, era ripartito senza pagare.

I poliziotti della Stradale di Firenze Nord lo hanno intercettato al casello di Calenzano dove, nel tentativo di scappare, ha innestato la retromarcia, ma è stato immediatamente bloccato. Gli agenti hanno subito accertato che sul veicolo, una Fiat Panda era montata una targa “di copertura”, risultata rubata nel mese di giugno.

L'uomo è stato denunciato per ricettazione, per l’utilizzo della targa rubata oltre che per insolvenza fraudolenta, dato il mancato pagamento del carburante. Non sono inoltre mancate le sanzioni amministrative poiché per l’utilizzo della targa rubata è stato disposto il fermo amministrativo della Panda, fra l’altro neppure regolarmente revisionata; mentre per aver effettuato, nel tentativo di scappare, la retromarcia in ambito autostradale, è stato sanzionato per circa 2700 euro e con la decurtazione di 10 punti dalla patente.