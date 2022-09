Auto finisce contro una casa, colpita scatola del gas: intervento dei vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Montecatini Terme sono intervenuti ieri sera, alle ore 22:50 in via Colonna nel comune di Pieve a Nievole, per un incidente stradale, dove un'autovettura, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Montecatini, è andata ad urtare una recinzione privata di una civile abitazione, danneggiando una scatola di derivazione della corrente elettrica e la conduttura del gas metano dell'abitazione. La squadra ha messo in sicurezza l'area fermando la perdita di gas e ha presidiato la zona, fino al ripristino della tubatura da parte del personale specializzato di Toscana Energia.