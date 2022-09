Cade dal tetto mentre effettua una manutenzione: muore 55enne sul lavoro

Un 55enne è morto mentre lavorava dopo essere caduto dal tetto di un centro distribuzione di Poste Italiane. L'uomo, Valerio Beccaro originario di Livorno, si occupava di manutenzioni degli uffici. Da quanto appreso al momento dell'incidente stava compiendo un sopralluogo sul tetto della struttura per verificare il motivo di qualche infiltrazione. Ancora da chiarire la cause per la quale è precipitato giù. Non si esclude possa essere inciampato. Cordoglio e parole di sconforto per l'ennesima tragedia sul lavoro da parte di esindacati stanno arrivando in queste ore.