Caro bollette, Galli (Lega): "Soffrono le Rsa, vanno aiutate"

“Le Rsa - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - stanno attraversando anch’esse un periodo molto complicato, considerato il notevole aumento dei costi energetici. Tra l’altro considerata la tipologia di ospiti che risiedono in queste strutture è impensabile fronteggiare la problematica riducendo di qualche grado il riscaldamento, oppure limitando l’uso dei condizionatori. Occorre, dunque che le Istituzioni comprendano l’importanza di sostenere adeguatamente e velocemente le Rsa che svolgono un ruolo assistenziale e sociale di assoluta rilevanza.”

“E’, pure - sottolinea il rappresentante della Lega - improponibile che vengano aumentate le tariffe, visto che le famiglie appaiono in forte difficoltà e non potrebbero sostenere ulteriori oneri. Vi sono, poi problematiche anche legate al reperimento, talvolta, di personale specializzato e vari altri quotidiani rincari che, lo ripetiamo, potrebbero addirittura mettere in dubbio il proseguimento dell’attività di qualche residenza sanitaria. Ci accodiamo, dunque all’accorato e motivato appello dei gestori, chiedendo anche noi la massima attenzione ed un concreto sostegno da parte, ad esempio, della stessa Regione.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa