Case popolari, nuovo bando a Calci

L’amministrazione comunale di Calci ha provveduto a pubblicare il nuovo Bando per l’assegnazione degli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), che porterà al rinnovo della graduatoria per l’assegnazione delle case popolari, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge.

“Il comune di Calci ha un patrimonio immobiliare Erp composto da 78 alloggi – ricorda il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti -, un numero considerevole in relazione al numero di abitanti, segno di un significativo investimento in favore delle famiglie più bisognose di sostegni concreti”. “Conosciamo il valore di avere un tetto sulla testa - aggiunge Valentina Ricotta, vicesindaca con delega alle politiche socio-sanitarie e abitative -. Vediamo infatti quanto la casa sia continuamente minacciata, specie a seguito della crisi sanitaria e ora con quella energetica, per questo il nostro impegno è e rimarrà costante a fianco delle persone in difficoltà”. Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il 4 Novembre 2022. Sul sito del Comune sono disponibili tutti i documenti relativi: il bando, nel quale sono specificati i requisiti per la partecipazione, il modulo di domanda e le istruzioni per la compilazione e la presentazione. Per la compilazione, i nuclei familiari interessati potranno ricevere assistenza dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Calci, aperto al pubblico di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, nonché previo appuntamento anche dal personale di Apes, che sarà presente in sala consiliare dalle 9 alle 13 il 21 Settembre, il 5 Ottobre, il 19 Ottobre ed il 2 Novembre. Per prenotare l’appuntamento con il personale Apes sarà sufficiente telefonare al numero 050.939572 o 050.939550. Oltre ai nuovi aspiranti all’assegnazione di un alloggio, sono chiamati a presentare domanda i nuclei familiari già presenti nell’attuale graduatoria (se ancora sussistono i requisiti), coloro che rientrano nell’utilizzo autorizzato come da art. 14 della legge regionale della Toscana 2/2019 e, solo nel caso di scissione da nucleo familiare esistente e o creazione di nuovo nucleo, anche coloro che già sono assegnatari definitivi di alloggio Erp. Chi entrerà in graduatoria concorrerà per gli alloggi di risulta, ovvero quelli che dovessero liberarsi nei prossimi anni.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa