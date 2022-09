A Castelfalfi si vendemmia e chiunque può partecipare

Settembre è sinonimo di vendemmia e anche quest’anno a Castelfalfi le viti nei filari della tenuta sono pronte per la raccolta delle uve.

Vera e propria occasione di festa cui gli ospiti di Toscana Resort Castelfalfi e i visitatori del borgo sono invitati a partecipare attivamente, la vendemmia offre la possibilità di vivere una vera e propria esperienza a contatto con la natura.

Protagoniste tutti i giorni dal 12 al 25 settembre 2022 saranno le uve rosse che danno vita ai premiati vini prodotti dalla Società Agricola di Castelfalfi, del cui approvvigionamento si occuperanno i vendemmiatori armati di guanti e forbici durante la mattinata, dopodiché i loro sforzi saranno premiati con un wine tasting in barricaia.

“La Vendemmia è da sempre un momento e motivo di festa a Castelfalfi - afferma Diego Mugnaini, Direttore dell’Azienda Agricola di Castelfalfi – Quest’anno la stagione è stata caratterizzata da temperature molto alte e clima asciutto con scarsissime piogge che porteranno a dei cali di produzione, ciononostante siamo in grado di garantire la qualità di questa annata e che verranno imbottigliati grandi vini. La nostra è una produzione biologica, il suolo dei nostri vigneti è gestito con la massima attenzione: i terreni che circondano Castelfalfi sono ricchi di sostanza organica e hanno potuto trattenere meglio l’acqua. Inoltre le piante coltivate con metodo biologico sono molto più resistenti agli stress ambientali e riescono a produrre uve di qualità anche in periodi di siccità o stagioni difficili come questa.”

La partecipazione alla Vendemmia da parte degli ospiti e dei visitatori esterni può essere prenotata tramite APP Castelfalfi (IOS o ANDROID), tramite il Concierge di Toscana Resort Castelfalfi (+39 0571 892000) per gli ospiti dell'hotel oppure contattando winery@castelfalfi.com per i visitatori esterni, entro le ore 18.00 del giorno precedente.

Fonte: Toscana Resort Castelfalfi