Disturba in un locale poi punta un coltello contro la polizia: arrestato a Pisa

Ieri sera, poco dopo la mezzanotte, da un esercizio commerciale di via Pratale a Pisa è partita una richiesta di intervento al 112 per la presenza di una persona molesta. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato l'uomo, già noto per recenti fatti di violenza avvenuti in città, in stato di alterazione psicofisica. Il soggetto, un tunisino di 38 anni in Italia con regolare permesso di soggiorno, si è scagliato contro gli agenti intervenuti mentre tentavano di allontanarlo dal locale e identificarlo.

Un'escalation di aggressività culminata con l'estrazione di un coltello puntato contro la pattuglia che, a quel punto, lo ha bloccato e arrestato. Nel giudizio direttissimo questa mattina convalidato l'arresto e applicata, nei confronti del 38enne, la misura cautelare dell'obbligo di firma giornaliero.