Festa dell'Anpi Santa Maria a Monte: 5 giorni di eventi al circolo di Montecalvoli

Grande appuntamento questa settimana al Circolo La Perla a Montecalvoli: dal 7 all' 11 Settembre si svolgerà la Festa dell'ANPI di S. Maria a Monte.

Il programma

Si comincia Mercoledì 7 con la cena organizzata in collaborazione con il celeberrimo "Melafumo" di Livorno e la proiezione dell'Europa stupende foto di Massimo Nardi.

Giovedì 8, dopo l'apericena al popolare costo di 10 euro, la serata sarà incentrata su "Storia e Memoria" con un'analisi su "8 settembre 1943/2022, dal fascismo alla democrazia fra continuità e rotture" tenuta da Massimiliano Bacchiet, ricercatore della Biblioteca Serantini di Pisa, e da Pietro Finelli, storico, direttore scientifico della Domus Mazziniana.

Venerdì 9, di nuovo apericena popolare a 10 euro, seguita dallo Spettacolo Teatrale "Le meduse" dei Four Red Roses.

Sabato 10, alle 17,30 Comitato Provinciale ANPI: a seguire si cena con antipasti, primi, carne e pizze. Alle 22 proiezione del docufilm "Bella ciao".

Nella giornata conclusiva di Domenica 11 Settembre, si inizia al mattino con una Colazione Partigiana al Circolo La Perla, cui farà seguito, alle ore 10,30, la presentazione del bellissimo libro di Danilo Bonciolini "Remo Bertoncini, un resistente senza armi". Nel pomeriggio, alle 18,30, al Circolo Arcipicchia di Montecalvoli Alto, "Anperitivo Resistente" e letture di brani resistenti del gruppo di ragazzi "Fucecchio è libera". Dalle 19 in poi si cena al Ristorante del Circolo La Perla con antipasti, primi, griglia e pizze. Alle 21,30 grande appuntamento di musica jazz (e non solo) con Peewee Durante e Gianni Valenti nello spettacolo " Bisogna andar". Tanti appuntamenti da non perdere, con un filo rosso che li lega: se si perde la cognizione del nostro passato e lo studio della storia viene escluso dal nostro presente, il futuro della democrazia è molto incerto.

ANPI Santa Maria a Monte, il presidente Marcello Bruni