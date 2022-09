Festa Medievale, un successo a Vicopisano: oltre 15mila visitatori

Oltre 15.000 visitatori nei due giorni di Festa Medievale di Vicopisano, sabato 3 e domenica 4 settembre. Una XXV edizione tanto attesa quanto bella, luminosa e partecipata.

"È stata la Festa più sofferta - dice il presidente dell’associazione organizzatrice, Giampiero Nesti - sia per la fatica di riprendere, dopo questo lungo stop imposto dalla pandemia, sia per il tanto temuto maltempo che ci ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo. Ma è stata anche l’edizione più emozionante e non solo per il traguardo dei 25 anni, festeggiato con i fuochi d’artificio sabato sera, ma per le tantissime persone intervenute, per la felicità che vedevamo intorno a noi, a ogni sguardo, per l’impegno dei centinaia di volontari e volontarie che si sono messi a servizio della manifestazione, per la contentezza di poter di nuovo, finalmente, vedere il borgo in tutto il suo splendore medievale, dalla cena davanti a Palazzo Pretorio, a ogni spettacolo, taverna, figurante, banco del mercato ecc. E quanti bambini e bambine abbiamo accolto! Impegnati allegramente nei numerosi laboratori gratuiti, disseminati per il borgo, una gioia per gli occhi! Grazie ai consiglieri e alle consigliere, grazie ai membri dell’associazione, che da marzo lavorano duro per questo risultato - continua Nesti - grazie al Sindaco Matteo Ferrucci, all’Amministrazione e alla struttura comunale, ai cantonieri, alla Biblioteca, alla Polizia Municipale, alle Forze dell’Ordine, al GVA F.lli Del Moro, all'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena, alla Misericordia Vicopisano. Grazie alle superbe cuoche della cena, alle ancelle e ai putti che ci hanno allietato palato e vista. Grazie a tutti e a tutte".

"Condivido le parole del Presidente Nesti e mi unisco ai suoi ringraziamenti. Sono io, inoltre, a nome dell’Amministrazione - interviene il Sindaco Ferrucci - a ringraziare, lui e tutta l’associazione. Ci hanno donato una festa stupenda, in cui non solo Vicopisano ha potuto esprimere appieno la sua meraviglia storica e architettonica, ma anche il volontariato e il senso di comunità hanno potuto farlo. Oltre alle numerose delizie offerte a ogni angolo, abbiamo potuto assaporare il ‘gusto’ del volontariato e di essere tutti insieme, senza ‘confini’ territoriali tra frazioni, a realizzare qualcosa di bello e di molto buono.

Non dimentichiamo, infatti - aggiunge il Sindaco - che gran parte dell’incasso della Festa, che offre spettacoli eccellenti, oltre a cortei storici e mille altre attrattive, grazie alla direzione artistica di Martina Favilla di Antitesi Teatro Circo, viene devoluta dall’associazione aopere di promozione turistica e sociale".

"Vorrei sottolineare un’ultima cosa - conclude il Sindaco - per noi importante. Dopo il passaggio di oltre 15.000 persone, nonostante le tantissime strutture presenti e tutto quello che abbiamo vissuto in questi due giorni incredibili, a spasso nel tempo, lunedì mattina ogni piazza, piazzetta, vicolo, chiasso, strada e angolo del borgo era perfettamente pulito. È stato un ‘viaggio’ straordinario, non vediamo l’ora di ripeterlo tutti insieme. Grazie, di nuovo".

Fonte: Ufficio stampa