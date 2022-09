Figli esclusi dal tempo pieno a Castelfiorentino, i genitori: "Scuola riapre, ma noi ancora senza risposte"

Il prossimo giovedì 15 settembre inizierà l'anno scolastico, ma i genitori di una ventina di bambini della primaria Roosevelt/Di Vittorio di Castelfiorentino non sanno ancora se i propri figli avranno il tempo pieno. Un dettaglio non da poco: se i bambini non potessero infatti restare a scuola il pomeriggio, i genitori dovrebbero stravolgere i loro orari lavorativi o avvertire in pochissimo tempo una babysitter.

"Ad oggi, 6 settembre, non abbiamo ricevuto nessuna risposta dalla Regione e dal dirigente scolastico. È un disagio enorme, perchè non sappiamo se i nostri figli rimarranno a scuola il pomeriggio e se avremo il tempo per bloccare una babysitter o riorganizzare le nostre giornate. Siamo disperati", spiegano i genitori a gonews.it.

Lo scorso luglio, attraverso una nota, le famiglie denunciarono l'esclusione di molti bambini dal tempo pieno chiedendo l'aggiunta di una classe in più per far fronte alle esigenze lavorative ed economiche dei genitori. Ad oggi, però, venti famiglie restano nel limbo, aggrappate ancora alla speranza di vedersi riconosciuto il tempo pieno per i propri figli.

A pochi giorni dall'apertura dei cancelli aumenta la preoccupazione: "Ci hanno completamente abbandonato. Non riusciamo a parlare con i referenti regionali, né con il Dirigente, in portineria non sanno dirci niente. È una situazione assurda, una persona si è dovuta licenziare per far fronte all'eventualità che il figlio debba tornare a casa alle 12.10. Sappiamo solo che dobbiamo aspettare l'Ufficio regionale, ma ci sembra assurdo che a distanza di pochi giorni non sia ancora stato deciso niente. Siamo arrivati a pensare che non ci comunichino la decisione per paura delle nostre reazioni ad una eventuale scelta del tempo corto. È una situazione che è diventata ingestibile".

I genitori nei mesi scorsi hanno avuto degli incontri con il Dirigente e soprattutto con l'assessore Francesca Giannì che starebbe tentando di supportare le loro richieste: nei giorni scorsi l'assessore avrebbe mandato una Pec di sollecito all'Ufficio regionale, al momento ancora senza risposta. Insomma oltre al danno, la probabile esclusione dal tempo pieno, la beffa di non aver ricevuto alcuna risposta al riguardo.