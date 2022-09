'Francesco Datini da Prato', un documentario racconta le imprese del mercante

La Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" - Prato presenta per la prima volta alla città di Prato un documentario dedicato alla vita e alle imprese di Francesco di Marco Datini.

La proiezione, con accesso gratuito, avverrà venerdì 9 settembre alle ore 21.30 nel Castello dell’Imperatore (in caso di pioggia presso il Cinema Terminale, via Carbonaia 31). Si tratta di un filmato che la Fondazione ha prodotto con il contributo di molte aziende del distretto di Prato sensibili alla storia della imprenditoria pratese.

"Non posso che esprimere la mia più viva soddisfazione - ha affermato il Presidente della Fondazione Giammarco Piacenti - per come il noto regista pratese, Tommaso Santi, ha realizzato questo bel racconto che, seppure fondato su testimonianze scientifiche e di specialisti, è di ampia divulgazione. Si tratta di un prodotto destinato a ogni tipo di curioso, alle scuole e ritengo anche alla programmazione televisiva".

Il direttore Scientifico della Fondazione, professor Giampiero Nigro, ha aggiunto: "È una stimolante testimonianza su Francesco di Marco Datini: mercante-banchiere antesignano dello spirito imprenditoriale moderno. Ma anche mecenate e benefattore".

Questo il cast del documentario che ha come titolo Francesco Datini da Prato

Regia di Tommaso Santi

Fotografia: Duccio Burberi

Musiche originali: Andrea Benassai

Scene: Daria Pastina

Costumi: Aurora Damanti

Suono: Manuela Patti

Voci: Valentina Banci, Andrea Bacci, Fabrizio Checcacci.

Consulenza storico-archivistica: Giampiero Nigro (Fondazione Datini); Simonetta Cavaciocchi (Fondazione Datini), Leonardo Meoni (Archivio di Stato di Prato), Chiara Marcheschi (Archivio di Stato di Prato).

Sono intervenuti con le loro testimonianze:

Francesco Ammannati: Università degli Studi di Firenze

Philippe Barnardi: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Michele Cassandro: Università degli Studi di Siena

David Igual: Universidad de Castilla-La Mancha, Albacete

Simonetta Cavaciocchi: Cultrice di storia medievale

Chiara Marcheschi: Archivio di Stato di Prato

Leonardo Meoni: Archivio di Stato di Prato

Giampiero Nigro: Università degli Studi di Firenze

Angela Orlandi: Università degli Studi di Firenze

Stefano Panconesi: Imprenditore tessile, Prato

Giacomo Todeschini: Università degli Studi di Trieste

Dominique Vingtaine: Petit Palais et Palais des Papes de Avignon

Fonte: Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini" - Prato