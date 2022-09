Futura Casa della salute e cohousing, palazzo ristrutturato già imbrattato a Empoli

Ristrutturato completamente di recente e già preso di mira della mano dei vandali. Si tratta del palazzo in Piazza XXIV Luglio a Empoli, da poco riqualificato, che al suo interno ospiterà il progetto di cohousing sociale "Freedom" e la Casa della salute. Nei giorni scorsi il nuovo intonaco giallo dello stabile è stato imbrattato con della vernice spray rossa. Sull'episodio sono in corso le indagini della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

"Si lavora per riportare funzioni nel centro, recuperare gli immobili di proprietà pubblica, fare tutto il possibile per rendere più bella e inclusiva la nostra città. E poi qualcuno si diverte male e rovina tutto imbrattando un muro di un edificio dove tra poco aprirà una casa della salute e ci saranno appartamenti per rispondere al bisogno di casa" afferma su facebook la sindaca Brenda Barnini. "Non ci arrendiamo e faremo ancora di più. Ma bisogna che tutti i cittadini collaborino e si rendano conto. Tengo per me rabbia e frustrazione e andiamo avanti".

Come detto il palazzo, oltre alla Casa della salute, ospiterà il progetto di cohousing promosso dall'amministrazione comunale e da più associazioni nel raggruppamento Freedom, per il quale è possibile fare domanda entro il 16 settembre: uno degli alloggi realizzati sarà destinato all'associazione "Vorrei prendere il treno", al fine di favorire progetti di autonomia abitativa per persone con diversa abilità (Qui la notizia).