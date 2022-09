Guerra in Ucraina, Empoli per la Pace ai candidati: "Invio di armi, riarmo e diplomazia. Cosa ne pensate?"

Come ormai capita sempre più spesso con i media nazionali, anche la campagna elettorale in vista del voto del prossimo 25 settembre ha un tema del tutto assente o quasi: la guerra in Ucraina. Il dramma del conflitto nel cuore dell’Europa, a cui l’opinione pubblica si è ormai assuefatta, non figura mai nei dibattiti che si sentono quotidianamente e spesso caratterizzati da botta e risposta su temi non rilevanti. Ormai da oltre sei mesi, la guerra sta causando morti, tensioni internazionali e vertiginoso aumento delle spese militari, proprio mentre quei soldi servirebbero per aiutare a risolvere i problemi delle famiglie e dei poveri alle prese con aumenti vertiginosi dei prezzi e bollette sempre più insostenibili.

Per questo il comitato Empoli per la pace chiede ai candidati dei diversi partiti quale è la loro posizione sui temi che portiamo avanti dallo scorso 27 maggio:

- stop all’invio delle armi

- sì alla diplomazia sia da parte dell’Europa che sotto l’egida ONU

- no alla corsa al riarmo e all’aumento delle spese militari

- ratifica da parte dell’Italia del trattato di proibizione delle armi nucleari

Crediamo che questi siano temi rilevanti per le prossime elezioni politiche e quindi auspichiamo di avere risposte precise e proposte da parte di coloro che sono impegnati nella campagna elettorale.

Fonte: Empoli per la Pace