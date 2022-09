Incendio furgone sull'A11, fiamme si propagano: fermate dai vigili del fuoco

Lungo l'autostrada A11 nel tardo pomeriggio di oggi, nei pressi del raccordo con l'A1, un furgone frigo è andato in fiamme. Sul posto, nel comune di Campi Bisenzio poco dopo le 18, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest, della sede centrale di Firenze e del comando di Prato.

Le fiamme dal furgone si sono propagate ad un canneto nella scarpata del tratto autostradale, vicino a via Allende, per il quale sono intervenuti in supporto alle squadre presenti anche i vigili del fuoco di Prato. Per spegnere l'incendio sul posto hanno lavorato 14 unità e 4 automezzi.