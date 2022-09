L'Accademia Scherma Empoli riparte: ecco le proposte

L'Accademia Scherma Empoli riprende le sue attività, offrendo una vasta gamma di opportunità.Si parte dal “Gioco Scherma” riservato ai bambini classe 2015 e 2016. Si passa successivamente alla “Preagonistica” per le classi 2013 e 2014. A partire dalla classe 2012 si entra nell' agonismo vero e proprio, si affrontano i primi tornei locali, le prime gare regionali, fino ad arrivare alle competizioni nazionali.

Quest'anno gli atleti saranno preparati con l'obiettivo di affrontare il nutrito programma di gare regionali e nazionali che la Federazione Scherma ha predisposto, dalla preagonistica agli Assoluti.

In Accademia Scherma Empoli sono presenti 2 maestri che accompagnano bambini e ragazzi attraverso questo sport affascinante e altamente formativo, che migliora coordinazione e agilità, rafforza articolazioni e muscoli e valorizza gli aspetti emotivi.

Durante la preparazione tecnica eseguita con il maestro, ci si prepara agli assalti simulando un vero e proprio incontro.Nell'allenamento atletico si lavora per sviluppare resistenza, forza e velocità su brevi distanze.Da fine settembre e per tutto l'anno Accademia Scherma Empoli ospiterà e “addestrerà” all’arte della scherma ragazzi autistici del centro diurno “Casa di Ventignano”.

Dietro il progetto c’è un principio fondamentale: il valore dello sport come luogo e momento di socializzazione, integrazione e crescita delle competenze in un contesto integrato e inclusivo. Per questo, i gruppi di atleti saranno misti, per un’attività non individuale ma socio relazionale: l’avversario è lì davanti a te, non sei in piscina a nuotare da solo, ma in pedana con un compagno di cui devi eludere i colpi e pronto a eludere i tuoi. “La Scherma non ha età!” Questo è uno dei motti dell'Accademia Scherma Empoli.

Per questo motivo, la sala è aperta a chiunque voglia provare a cimentarsi con questo sport, affrontando le basi tecniche e compensandole con attività ginnica preparatoria. L'attività di Accademia Scherma Empoli esce anche dalla sala di scherma per dare sviluppo a progetti che coinvolgono gli studenti delle scuole superiori. I maestri di Accademia Scherma Empoli entreranno direttamente nelle palestre degli istituti scolastici con l'obiettivo di far conoscere la scherma e utilizzarla come strumento per far svolgere attività fisica ai ragazzi.

Oltre alle qualità fisiche la scherma aiuta anche a migliorare attenzione, concentrazione, rapidità di ragionamento e riproduzione dell’azione pensata.Per chiunque voglia conoscere questo sport e ricevere tutte le informazioni inerenti i corsi potrà trovarci alla Festa dello Sport di Sovigliana il 18 settembre.Per informazioni potete comunque recarvi presso la sede di Accademia Scherma Empoli, dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle 20.00, oppure inviare una mail per avere direttamente le informazioni che vi servono

Accademia Scherma Empoli