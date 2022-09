Lavori alla scuola media di Vinci, la Leonardo da Vinci, in vista della riapertura dell'anno scolastico: gli interventi sono tesi al superamento delle barriere architettoniche per i diversamente abili. Gli assessorati ai lavori pubblici e all'istruzione hanno effettuato un sopralluogo per verificare l'avanzamento dei lavori.

In particolare verranno realizzate due rampe uguali, una al piano rialzato e una al primo piano: queste andranno a sostituire gli scalini che superano il dislivello di 48 cm tra il salone-mensa e le due aule a nord ovest dell'edificio. Inoltre sarà installata una pedana elevatrice in modo da permettere il collegamento verticale tra il livello del corridoio che unisce l'ingresso della scuola con lo sbarco dell'ascensore e gli spogliatoi della palestra ed il livello della palestra stessa.

Sarà realizzata un'ulteriore rampa per collegare la palestra al suo locale di servizio retrostante e sarà trasformato un ripostiglio al primo piano in un bagno accessibile ai portatori di handicap. Nel baglio è prevista l'installazione di tutte le dotazioni igieniche come lavabo, wc, doccino e barre di sostegno. Verrà sostituito l'infisso dell'attuale ripostiglio, trasformando l'esistente portafinestra in una finestra.

I lavori, comprese le operazioni di pulizia, si concluderanno entro il 15 settembre, in modo da garantire il normale avvio dell’attività didattica.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa